México e EUA querem se garantir na Copa do Catar-2022; Costa Rica ainda sonha com vaga direta

Após a classificação antecipada do Canadá no domingo, Estados Unidos e México estão melhor posicionados para garantir as outras duas vagas diretas da Concacaf para a Copa do Catar-2022 no encerramento das eliminatórias na quarta-feira, enquanto a Costa Rica se agarra a suas últimas chances.

Após a décima terceira rodada de domingo, o Canadá lidera o grupo com 28 pontos e a classificação já está assegurada para o segundo Mundial de sua história depois do México-1986.

Estados Unidos e México, ambos com 25 pontos, ocupam as outras duas posições que dão acesso direto ao Catar, com o elenco de Gregg Berhalter em segundo lugar graças ao melhor saldo de gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Costa Rica, com 22 pontos, é a única ameaça para a classificação direta de México e Estados Unidos. Os costarriquenhos enfrentam os americanos em casa na quarta-feira em uma rodada final em que os quatro jogos serão disputados simultaneamente.

A Costa Rica, com a acelerada que deu na reta final destas eliminatórias, já tem assegurado pelo menos o quarto lugar no grupo, o que dá direito a uma repescagem contra uma seleção da Oceania.

Em busca de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, a seleção costarriquenha venceu cinco dos últimos seis jogos, incluindo a última vitória no domingo fora de casa contra El Salvador (2-1).

A equipe de Keylor Navas ganhou assim uma última chance de tentar a vaga direta quando receber os Estados Unidos na quarta-feira no Estádio Nacional de San José. Para conseguir isso, a Costa Rica precisa derrotar os Estados Unidos por pelo menos seis gols de diferença ou, se a vitória não for tão esmagadora, terá que torcer por uma derrota do México para El Salvador.

Os Estados Unidos, animados pela goleada de 5 a 1 sobre o Panamá no domingo, com um hat-trick do astro Christian Pulisic, estão ansiosos para comemorar seu retorno a uma Copa do Mundo depois de não se classificarem para a Rússia-2018.

Após uma participação irregular nas Eliminatórias, o México terá a oportunidade de comemorar a classificação direta diante de seus torcedores no estádio Azteca contra o já eliminado El Salvador, sexto do grupo com 10 pontos.

No domingo, 'El Tri' teve que esperar até os 70 minutos para abrir o placar contra a lanterna Honduras, mas acabou conquistando uma vitória por 1 a 0 com a qual ficou bem perto da classificação.

Um empate contra El Salvador já é suficiente para que os jogadores comandados pelo técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino não dependam da Costa Rica.

Nas nuvens após seu retorno a uma Copa do Mundo, o Canadá fechará um torneio classificatório dos sonhos na quarta-feira visitando a abatida seleção do Panamá no estádio Rommel Fernández.

A equipe comandada pelo hispano-dinamarquês Thomas Christiansen tenta se recuperar do duplo golpe sofrido no domingo, quando foi goleada por 5 a 1 pelos Estados Unidos que os deixou de fora da disputa por uma vaga no Mundial.

Christiansen, que quer continuar comandando o Panamá, convocou seus jogadores para fazer uma boa partida diante de sua torcida contra o Canadá, que viveu um dia inesquecível no domingo com uma vitória por 4 a 0 sobre a Jamaica, garantindo a classificação.

No Estádio Nacional de Kingston, Honduras tentará se despedir com uma primeira vitória contra a Jamaica.

A equipe comandada pelo colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez foi a grande decepção das eliminatórias, somando apenas 4 pontos e garantindo o último lugar do grupo.

A Jamaica, por sua vez, é a penúltima com 8 pontos e também ambiciona oferecer aos seus torcedores uma primeira vitória em casa.

gbv/cl/aam

Tags