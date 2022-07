Menina de cinco anos é a segunda vítima fatal de ataque em Bogotá

Uma menina de cinco anos morreu nesta segunda-feira(28) devido aos ferimentos que sofreu no ataque com explosivos do fim de semana contra uma delegacia de polícia em Bogotá, após a morte de outro menor de 12 anos.

"Com dor devemos informar que Ivanna Salomé Rangel Molina, 5 anos, faleceu esta manhã. Desde sábado, quando ela foi deixada em estado gravíssimo com morte encefálica, acompanhamos seus pais neste momento doloroso", disse a prefeita da cidade, Claudia López no Twitter.

No domingo, as autoridades relataram a morte de um menino de 12 anos atingido pela explosão ao sair de uma loja.

Embora o ataque tenha sido supostamente dirigido contra um posto policial em Ciudad Bolívar, bairro pobre da capital colombiana onde vivem muitos deslocados pela violência, a explosão afetou principalmente um grupo de crianças que brincavam na região.

"Eu estava no lugar errado na hora errada. (...) Essa guerra que estamos vivendo, que não deveria ser assim, sempre prejudica os mais inocentes", lamentou Glória Buitrago, mãe do pequeno Daniel Duque, a outra vítima mortal, na Caracol Televisão.

Segundo a polícia, uma facção dissidente do ex-grupo guerrilheiro das Farc que não assinou a paz em 2016, assumiu a autoria do ataque sob o comando do pseudônimo 'Jhon Mechas'.

Em 5 de março, outro posto policial em Ciudad Bolívar foi atacado, sem vítimas. Ambas as ações coincidem com a campanha presidencial para as eleições de 29 de maio, na qual a insegurança nas cidades e o ressurgimento do conflito em áreas remotas estão entre os temas de discussão dos candidatos.

O presidente Iván Duque condenou o "ataque terrorista" e ofereceu o equivalente a 80 mil dólares por informações que ajudem a localizar os responsáveis.

Em mais de 60 anos de conflito armado, Bogotá recebeu milhares de deslocados que deixaram os confrontos sangrentos entre rebeldes de esquerda, paramilitares de extrema direita e agentes do Estado nas regiões.

