Medvedev e Alcaraz vencem com autoridade e vão às oitavas do Masters 1000 de Miami

O tenista russo Daniil Medvedev venceu o espanhol Pedro Martínez em dois sets nesta segunda-feira e se classificou para as oitavas de final do torneio Masters 1000 de Miami, onde também tenta voltar a ser o número 1 do mundo.

Medvedev, segundo no ranking da ATP atrás do sérvio Novak Djokovic, venceu Martínez (47º ATP) por 6-3 e 6-4 após uma hora e 24 minutos de jogo.

"Acertei 14 aces e me senti muito bem", disse o russo sobre seu saque.

"O segundo set foi muito acirrado, mas consegui me manter consistente. Cometi menos erros que o Pedro e isso foi fundamental hoje", destacou.

O tenista de Moscou tenta recuperar a liderança do circuito que ocupou por apenas três semanas até sua eliminação inesperada na terceira rodada do último Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev voltará a destronar Djokovic caso consiga chegar às semifinais em Miami, nos Estados Unidos, onde é o grande favorito ao título na ausência do astro sérvio e do espanhol Rafael Nadal.

O adversário de Medvedev nas oitavas de final será o americano Jenson Brooksby que venceu o espanhol Roberto Bautista por 2 sets a um, parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, com uma virada espetacular no terceiro set.

Brooksby, de 21 anos, fez a torcida local vibrar com o triunfo sobre Bautista, de 33.

Em três horas agitadas de jogo, Bautista empatou após perder o primeiro set e abriu 4-0 no set decisivo.

Mas Brooksby reagiu vencendo os seis games seguintes e conquistando a vitória para o delírio dos fãs.

"Quando estava 0-4 eu me sentia tão frustrado quanto qualquer um estaria. Mas acho que fiz um ótimo trabalho competindo e não deixando isso entrar na minha cabeça. Minha energia aumentou e lutei em todos os pontos", explicou Brooksby mais tarde, já de olho no duelo contra Medvedev.

"Estou muito animado para ver o que posso fazer. Será uma grande batalha, acho que posso fazer as coisas melhor do que hoje, mas não tenho nada a perder. Vamos ver o que acontece", disse o número 39 do ranking mundial.

A jornada teve mais uma grande exibição do jovem Carlos Alcaraz, que desta vez conseguiu derrotar o veterano Marin Cilic, ex-número 3 do mundo e vencedor do US Open em 2014.

Alcaraz, de 18 anos, despachou Cilic, de 33, com parciais de 6-4 e 6-4 em 95 minutos de jogo em que não teve seu serviço quebrado uma única vez.

A nova joia do tênis espanhol enfrentará em suas primeiras oitavas em Miami o vencedor do cruzamento entre o grego Stefanos Tsitsipas, um dos candidatos ao título, e o australiano Alex de Minaur.

Alcaraz entrou na elite do tênis no ano passado com uma vitória deslumbrante justamente sobre Tsitsipas no US Open, quando o grego era o número 3 do ranking mundial.

Este ano, o espanhol vive um início de temporada fabuloso com 14 vitórias e apenas duas derrotas, a última delas em uma emocionante semifinal em Indian Wells, na qual chegou a colocar seu ídolo Nadal em apuros.

--- Resultados do ATP Masters 1000 de Miami desta segunda-feira:

3ª fase:

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-4

Jenson Brooksby (EUA) x Roberto Bautista (ESP/N.15) 6-3, 5-7, 6-4

Lloyd Harris (RSA) x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Hubert Hurkacz (POL/N.8) x Aslan Karatsev (RUS/N.29) 7-5, 4-6, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.14) x Marin Cilic (CRO/N.21) 6-4, 6-4

gbv/llu/aam

