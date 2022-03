Kremlin: sem avanços significativos nas negociações entre Rússia e Ucrânia

Rússia e Ucrânia não alcançaram "avanços significativos" nas negociações para acabar com o conflito, no momento em que as delegações se preparam para uma nova rodada de conversações, afirmou nesta segunda--feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"No momento, não podemos constatar nenhum progresso ou avanço significativo", afirmou Peskov à imprensa, horas antes de uma reunião entre as delegações dos dois países em um Istambul para um novo ciclo de diálogo.

bur/at/an/es/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags