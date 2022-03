Israel afirma que aliança com países árabes envia forte mensagem ao Irã

O aprofundamento da aliança entre Israel e vários Estados árabes "intimida e dissuade" o Irã, afirmou o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, que é o anfitrião de uma reunião de cúpula sem precedentes com quatro chefes da diplomacia de países árabes.

"Essa nova configuração, as capacidades compartilhadas que estamos construindo, intimidam e dissuadem os nossos inimigos comuns, principalmente o Irã", indicou Lapid sobre a reunião com as participações do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e dos ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Bahrein, que estabeleceram vínculos plenos com Israel em 2020.

No encontro também estava presente o chefe da diplomacia do Egito, que reconheceu o Estado hebreu em 1979.

O encontro inédito no deserto de Neguev, no sul de Israel, está centrado na paz no Oriente Médio e nas negociações sobre o acordo nuclear com o Irã.

Estados Unidos e Irã se encontram na fase final de negociações indiretas para retomar o acordo de 2015 destinado a impedir que Teerã produza bomba atômica em troca da suspensão das sanções que asfixiam a economia iraniana.

Porém, Israel vê com maus olhos um possível acordo das grandes potências com o país persa, seu inimigo número um, pois teme que o Irã aproveite a situação para fabricar armamento nuclear.

Emirados Árabes Unidos e Bahrein compartilham a mesma preocupação de Israel sobre as atividades iranianas na região.

Na reunião, Antony Blinken afirmou que os Acordos de Abraão, que estabeleceram relações entre Israel e vários países árabes e provocaram a indignação dos palestinos, "não impedem avanços entre os palestinos e israelenses".

As negociações para encontrar uma solução para o conflito israelense-palestino estão paradas desde 2014.

