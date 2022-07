Grécia quitará dívida com o FMI até o fim de abril

A Grécia vai pagar toda a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) antes do final de abril, depois que as autoridades competentes da zona do euro deram luz verde, informaram fontes gregas nesta segunda-feira (28).

A Grécia já havia planejado adiantar o pagamento de sua dívida com o FMI no ano passado, uma decisão que visa melhorar a imagem do país nos mercados.

Após o sinal verde do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEDE) e do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF), "a Grécia vai reembolsar 1,85 bilhão de euros antes do final de abril", cerca de dois bilhões de dólares, o saldo que deixou com esta agência, disse à AFP esta fonte, que pediu anonimato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de uma década de crise financeira sem precedentes (2009-2018), a Grécia continua a ter a maior taxa de dívida pública da zona do euro: segundo as previsões do governo, deverá subir para 189,6% do PIB em 2022, contra 197,1% em 2021 e 206,3% em 2020.

As agências de classificação de risco, incluindo a Fitch, elevaram a perspectiva da Grécia de estável para positiva no início do ano, antes da guerra na Ucrânia.

hec/chv/lum/pc/mb/ap

Tags