Governador da Flórida assina lei para limitar ensino de temas LGBTQIA+

As escolas primárias da Flórida não poderão ensinar assuntos relacionados a orientação sexual ou identidade de gênero a partir de 1º de julho, após o governador do estado, Ron DeSantis, assinar nesta segunda-feira (28) uma lei que, segundo seus críticos, pode prejudicar a comunidade LGBTQIA+.

"Vamos garantir que os pais possam enviar seus filhos para a escola para receber uma educação, não uma doutrinação", declarou o governador republicano.

O texto valerá para turmas desde a pré-escola até o terceiro ano do ensino fundamental, em que os alunos costumam ter entre oito e nove anos.

A oposição democrata e ativistas LGBTQIA+ não conseguiram evitar a norma, apelidada de "Don't Say Gay" (Não Diga Gay), que causou enorme revolta nos Estados Unidos após sua aprovação pelo Senado da Flórida, de maioria republicana, em 8 de março.

A controvérsia provocou inclusive protestos entre funcionários da Disney pela empresa não se opor à iniciativa de forma assertiva. Nesta segunda, a Disney condenou sua aprovação em um comunicado.

Na véspera, as três apresentadoras da cerimônia do Oscar em Hollywood, Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes, fizeram referência à lei em seu discurso de abertura, em que repetiram inúmeras vezes a palavra "gay".

Por meses, os republicanos da Flórida promoveram uma batalha sobre a educação, com o objetivo de que os pais tenham maior poder de decisão sobre o que seus filhos aprendem na escola.

A ONG Equality Florida, que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+, criticou o governador após a sanção da lei.

"DeSantis danificou a reputação de nosso estado como um lugar acolhedor e inclusivo para todas as famílias, nos tornou alvo de chacota e desprezo nacional. Pior, deixou as escolas menos seguras para as crianças", disse em um comunicado.

A batalha educacional na Flórida também está voltada para a Teoria Crítica da Raça, que propõe estudar o passado escravista e de segregação do país como origem do racismo atual.

Em 10 de março, o Parlamento do estado aprovou um projeto de lei para proibir o ensino de temas de caráter racial nos programas escolares oficiais.

