G7 considera 'inaceitável' pedido russo por pagamento do gás em rublos

Os países do G7 consideraram, nesta segunda-feira (28), que exigir o pagamento do gás russo em rublos "é inaceitável" e demonstra que o presidente Vladimir Putin está "entre a cruz e a espada", disse o Ministro da Economia alemão, Robert Habeck.

"Todos os ministros do G7 concordaram que se trata de uma violação unilateral e clara dos contratos já existentes (...) o que significa que o pagamento em rublos é inaceitável", disse Hebeck após uma reunião com seus homólogos do grupo.

"Creio que temos que interpretar essa demanda como o fato de que Putin se encontra entre a cruz e a espada", acrescentou.

Na semana passada, o líder russo Vladimir Putin anunciou que não ia mais aceitar o pagamento em dólares ou em euros para a entrega de gás russo à UE e deu uma semana para as autoridades russas elaborarem um novo sistema de pagamento.

"Pedimos às empresas afetadas que não respondam ao pedido de Putin", disse Habeck, nesta segunda, qualificando a Rússia como "fornecedor pouco confiável".

Por meio dessa exigência "a tentativa de Putin de nos dividir é evidente", acrescentou o ministro cujo país preside este ano o G-7 (Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá).

Segundo o presidente russo, a medida é uma reação à decisão dos países ocidentais de congelar ativos russos para sancionar Moscou após a invasão da Ucrânia.

Apesar do início do conflito, a UE segue comprando gás russo e rechaça um embargo, como foi decretado pelos EUA.

