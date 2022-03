EUA enviarão à Alemanha seis aviões para bloquear radares inimigos

Os Estados Unidos enviarão seis aviões à Alemanha para bloquear radares inimigos, com o objetivo de melhorar as capacidades da Otan no leste da Europa, informou o Pentágono nesta segunda-feira (28).

Os aviões EA-18G Growler "não estão sendo enviados para serem utilizados contra as forças russas na Ucrânia", assinalou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

"Estão sendo enviados em consonância com nossos esforços para reforçar as capacidades de dissuasão e defesa da Otan ao longo do flanco oriental".

Kirby disse que os aviões eram esperados nesta segunda-feira na Base Aérea de Spangdahlem, no oeste da Alemanha, procedentes da Estação Aérea Naval de Whidbey Island, no estado de Washington.

O porta-voz informou que os aviões, uma versão modificada do F/A-18, utilizam sensores para interferir no funcionamento dos radares e sistemas de defesa aéreo inimigos.

Os aviões serão acompanhados do envio de 240 integrantes da Marinha americana para a Alemanha, acrescentou o porta-voz.

A Casa Branca planeja destinar 6,9 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa e apoiar os países-membros da Otan, segundo sua proposta orçamentária revelada nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos incrementaram a ajuda à Ucrânia após a invasão russa, incluindo assistência em matéria de segurança e ajuda humanitária.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu aos países da Otan que enviassem mais armas à Ucrânia, como aviões de combate avançados, sistemas de defesa antimísseis, tanques, veículos blindados e mísseis.

Washington, no entanto, descartou até agora o envio de aviões e armamento de grande potencial ofensivo à Ucrânia.

O presidente americano, Joe Biden, disse que não quer cruzar a linha do que, segundo ele, poderia se transformar na "Terceira Guerra Mundial", o enfrentamento entre uma Rússia com armas nucleares e a Otan.

