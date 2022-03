Especulado no United, Luis Enrique diz que está feliz na Espanha

O técnico Luis Enrique disse nesta segunda-feira que está feliz no comando da seleção espanhola e que ainda não pensou no que vai fazer depois da Copa do Mundo de 2022.

"Estou tão animado para estar no Catar que é impossível haver outra posição que me empolgue mais do que defender minha seleção", afirmou Luis Enrique em entrevista coletiva prévia ao amistoso de amanhã contra a Islândia.

"Estarei com a Espanha no Catar e no que vier depois", respondeu o treinador ao ser perguntado sobre seu futuro à frente da seleção, depois de ter seu nome especulado pela imprensa inglesa no Manchester United.

A Espanha enfrenta a Islândia nesta terça em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no qual a ideia será continuar crescendo em confrontos contra adversários que se fecham na defesa.

"Amanhã a Islândia vai se fechar muito em seu campo e temos que estar lúcidos para encontrar os espaços e não ceder contra-ataques", comentou Luis Enrique.

O treinador espanhol não quis adiantar se já tem uma base a seleção que vai ao Catar, afirmando que "os planos mudam muito rápido", e deu a entender que usará contra a Islândia um time diferente do que enfrentou a Albânia no último sábado.

"O que tenho em mente é não sobrecarregar os jogadores. Em junho, vamos ter jogos da Nations League e me sinto responsável por preservar os jogadores", concluiu.

