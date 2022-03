Erdogan afirma que conversas com Putin e Zelensky segue uma 'direção positiva'

O presidente da Turquia, Recepp Tayipp Erdogan, afirmou nesta segunda-feira, 28, que as conversas telefônica que vem mantendo com o homólogo russo Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky cobre o conflito entre os países estão em uma "direção positiva". Segundo tweet do Departamento de Comunicações do governo turco, Erdogan confirmou ainda que antes da reunião dos representantes russos e ucranianos, marcada para amanhã em Istambul, seu governo terá um encontro com as delegações.

Na última quinta-feira, após encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Erdogan havia afirmado que o país estava pronto para sediar e mediar negociações entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, Antália, no litoral turco, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para uma rodada de tratativas intermediadas pela Turquia.

