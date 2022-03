"É um orgulho", diz Pedri sobre ser comparado a Iniesta

O jovem meia da seleção espanhola e do Barcelona Pedro González, mais conhecido como 'Pedri', se mostrou feliz nesta segunda-feira por ser comparado a Andrés Iniesta, mas garantiu que mantém a calma e segue seu próprio caminho.

"É um orgulho ser comparado ao seu ídolo, mas é difícil chegar ao que Andrés fez", disse Pedri na coletiva de imprensa antes do amistoso contra a Islândia nesta terça-feira.

"Tomo isso como uma motivação para continuar crescendo", disse o meio-campista da 'Roja', que admitiu, no entanto, "estar ciente" do peso que ganhou na seleção espanhola e no Barcelona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou tranquilo quanto a isso", assegurou Pedri, acrescentando que "tenho que tirar o peso dos meus ombros. A equipe é mais importante do que um jogador, isso se percebe na selecção nacional e no Barça".

Pedri assegurou que sua família o ajudou a lidar com o agitado ano de 2021 vivido pelo jogador, no qual disputou a Eurocopa e os Jogos Olímpicos.

"Tudo aconteceu muito rapidamente. Tento aproveitar pouco a pouco tudo o que está acontecendo comigo", acrescentou.

"Estou muito feliz e com muita vontade de continuar curtindo porque era o que eu queria desde pequeno", concluiu Pedri.

gr/mcd/aam

Tags