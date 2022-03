Comunicado do Business Wire :VPS Healthcare

A VPS Healthcare, importante grupo de assistência à saúde dos Emirados Árabes Unidos (EAU) com sede em Abu Dhabi, se prepara para uma forte expansão rumo a novos mercados globais, proporcionando a outras regiões o mesmo atendimento personalizado, perícia e assistência superiores com que contam pacientes dos EAU. A empresa fez o anúncio às vésperas da World Government Summit, que será realizada no Dubai Exhibition Centre da Expo Dubai de 28 a 30 de março.

O Dr. Shamsheer Vayalil, presidente do conselho e diretor administrativo da VPS Healthcare, afirmou: "Temos imenso orgulho de nossas contribuições para o setor de saúde dos EAU. Com 15 marcas, 24 hospitais especializados, capacidade para mais de 2.700 leitos e divisões dedicadas às áreas de saúde digital, farmacêutico e biociência, a VPS Healthcare cresce rapidamente e está se tornando uma operadora com apelo global. A diversidade e a extensão da rede da VPS Healthcare são nossos maiores pontos fortes, e temos o compromisso de oferecer a mesma qualidade de atendimento e serviço a pacientes em novos mercados à medida que buscamos ampliar nossa presença operacional para suprir necessidades em constante evolução".

Os comentários do Dr. Shamsheer ocorrem às vésperas da oitava edição da World Government Summit na Expo 2020 Dubai (onde a VPS Healthcare é a parceira de assistência à saúde) e preparam a apresentação do "Futuro da Assistência à Saúde". O fórum destaca os avanços tecnológicos e pesquisas médicas obtidos pela VPS Healthcare, que está transformando o panorama de saúde dos EAU e posicionando o país como líder mundial no setor.

A VPS Healthcare também está se expandindo em educação, treinamento e pesquisa no campo médico, com a recente colaboração da Cumming School of Medicine da University of Calgary, Canadá, que vai oferecer um programa de graduação médica nos EAU. O curso vai oferecer o programa MD de três anos da instituição pela primeira vez fora dos Estados Unidos e do Canadá, cobrindo as mais recentes soluções digitais de saúde com residências garantidas em todos os hospitais da VPS.

A Burjeel Medical City é seu principal centro e um dos maiores hospitais de atendimento terciário. Localizada em Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi, trata-se da única instituição que oferece amplos serviços oncológicos, incluindo diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tratamento paliativo, a pacientes adultos e pediátricos.

O hospital de atendimento terciário e centro de pesquisa clínica em diversas especialidades é o primeiro e único centro oncológico dos EAU certificado pela Sociedade Europeia de Oncologia Médica (European Society for Medical Oncology, ESMO).

