Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

OPEX® Corporation, líder global em tecnologias de automação de armazéns, incluiu uma solução goods-to-person (G2P) inovadora e líder do setor ao seu portfólio de automação de armazéns.

The Infinity Goods-to-Person (G2P) solution (Photo: Business Wire)

A solução Infinity? combina densidade de armazenamento, configurabilidade e flexibilidade incomparáveis para atender aos desafios mais urgentes da automação de armazéns para empresas que lidam com microatendimento, distribuição omnicanal, reabastecimento de lojas e comércio eletrônico.

"Nosso foco é desenvolver soluções novas e inovadoras que atendam às necessidades existentes e em evolução dos clientes", disse Alex Stevens, presidente da OPEX Warehouse Automation. "A solução Infinity representa a nova geração da tecnologia goods-to-person, complementando perfeitamente nossa linha de produtos de automação de armazéns existente."

A tecnologia G2P automatizada entrega o item ou SKU certo no momento ideal para o operador ou estação de trabalho correta, aumentando a produtividade, o rendimento e o uso da mão de obra, eliminando o desperdício de tempo.

Baseada na plataforma de software Cortex? proprietária da OPEX, a solução Infinity G2P foi projetada para oferecer máxima flexibilidade e escalonabilidade tanto no rendimento quanto no armazenamento. Os principais benefícios incluem redução de mão de obra e o aumento da eficiência, da densidade de armazenamento e da configurabilidade.

Os veículos robóticos Wireless Infinity iBOT® acessam todos os estoques e estações portuárias, movendo-se livremente por baixo de todo o sistema, sem desperdício de movimento mecânico, economizando tempo e dinheiro. Os robôs Infinity iBOT podem ser escalonados com facilidade por meio da inclusão de mais iBOTs, portas de apresentação e grades.

Ao contrário de outros sistemas concorrentes, a solução Infinity oferece até 35% mais capacidade de armazenamento, com rotas até 65% mais eficientes.

O sistema goods-to-person Infinity utiliza um sistema de intertravamento exclusivo para armazenar caixas com profundidade tripla, eliminando o desperdício de espaço e maximizando a densidade de armazenamento. Um design de rack configurável otimiza o espaço do armazém, mesmo com possíveis obstruções, como colunas ou outros equipamentos. A flexibilidade do sistema Infinity também acomoda fluxos de trabalho e layouts variados.

A inovadora solução Infinity foi apresentada hoje na MODEX 2022, a principal feira de movimentação de materiais do setor que destaca o que há de mais recente em tecnologia de fabricação e cadeia de suprimentos.

"O comércio eletrônico está crescendo exponencialmente", disse Stevens. "As empresas atuais precisam de tecnologia confiável e avançada, resiliência para atender às demandas variáveis e sazonais, serviço rápido e preciso, capacidade de maximizar os espaços e um parceiro em que possam confiar. A OPEX e a solução Infinity oferecem tudo isso e muito mais."

Fundada em 1973, a OPEX conta com gerações de experiência no setor e um histórico comprovado de desenvolvimento de recursos de automação de alta qualidade. A empresa é verticalmente integrada, oferecendo inovação, desenvolvimento, fabricação, venda e atendimento para todas suas soluções automatizadas. Isso se traduz no mais alto nível de qualidade em seus equipamentos, além de operações confiáveis, longevidade do produto e uma experiência do cliente excepcional.

A solução Infinity junta-se ao portfólio de automação de armazéns da OPEX, que inclui o Sure Sort®, um sistema de classificação robótica de itens pequenos de alta velocidade líder do setor, e o Perfect Pick®, uma solução robótica de picking goods-to-person que melhora drasticamente a velocidade, a eficiência e a confiabilidade. Todas as três soluções são configuradas de maneira personalizada para cada cliente e projetadas para transformar completamente a infraestrutura da cadeia de suprimentos.

Sobre a OPEX

A OPEX Corporation é líder global na nova geração de automação, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentação e expedição. Com sede em Moorestown, NJ, EUA, e unidades em Pennsauken (NJ), Plano (TX), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália, a OPEX tem mais de 1.500 funcionários que estão continuamente repensando e fornecendo soluções de tecnologia personalizadas e escalonáveis para atender aos desafios de negócios atuais e futuros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Colleen Ciak [email protected] +1 856.727.1100, ext. 5350 +1 856.912.4952 Cell

