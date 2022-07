Comunicado do Business Wire :MPEG LA

A MPEG LA anunciou hoje que medidas para aplicação da lei foram tomadas em Landgericht Düsseldorf, Alemanha contra a Samsung Electronics GmbH ("Samsung") por infração de patentes da licença de portfólio de patentes HEVC da MPEG LA. As patentes são essenciais para o padrão de codificação de vídeo digital HEVC (também conhecido como H.265 e MPEG-H Parte 2) usado em produtos que codificam e decodificam vídeos para Internet, televisão e transmissão móvel, recepção e uso.

De acordo com as denúncias, a Samsung Electronics Co. Ltd., empresa-mãe da Samsung Electronics GmbH, foi licenciadora e licenciada da licença de portfólio de patentes HEVC da MPEG LA a partir do outono americano de 2014 até seu término em março de 2020, mas a Samsung continuou a oferecer produtos incluindo smartphones, tablets e televisores na Alemanha que utilizam métodos HEVC, protegidos por patente, sem licença desde seu término.

A aplicação da lei que busca injunções, danos monetários e custos foi preparada por uma equipe de advogados liderada por Axel Verhauwen da Krieger Mes & Graf v. der Groeben e Gottfried Schüll da Cohausz & Florack.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 25 mil patentes em 94 países, mais de 280 titulares de patentes e cerca de 7.300 licenciados. Mais de 400 licenciados desfrutam da cobertura mundial da licença de portfólio de patente HEVC da MPEG LA. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220325005453/pt/

Contato

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel.: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags