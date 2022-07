Comunicado do Business Wire :Medi-Globe Group

O Medi-Globe Group abriu seu próprio laboratório de treinamento e teste virtual em sua sede em Achenmühle, Alemanha. O Campus do Grupo Medi-Globe (MGG Campus) possui equipamentos de última geração com os quais a empresa está expandindo ainda mais seu papel como líder inovador em tecnologia médica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005461/pt/

In the new MGG Campus, innovative product ideas for the global customers of the Medi-Globe Group will be tested and optimized with the help of IT-controlled laboratory technology. Copyright: Medi-Globe Group (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No futuro, ideias de produtos inovadores para os clientes globais do Grupo Medi-Globe serão testadas e otimizadas com a ajuda de tecnologia de laboratório controlada por TI. Outra área importante no novo campus é o treinamento virtual de produtos para médicos que terão seu próprio acesso on-line ao Campus e poderão, portanto, ser treinados digitalmente. A nova instalação também é usada para webinars externos e internos e cursos de treinamento.

Martin Lehner, CEO do Grupo Medi-Globe: "O MGG Campus representa a importância estratégica que o Grupo Medi-Globe atribui à gestão da inovação e ao treinamento de clientes e funcionários. O campus é uma espécie de "laboratório da vida real" na interface entre nosso departamento de desenvolvimento e clínicos em urologia, gastroenterologia e pneumologia em todo o mundo".

Entre os primeiros convidados do MGG Campus estava o principal gastroenterologista Prof. Dr. Ahmed Madisch, Centrum Gastroenterologie Bethanien, Frankfurt am Main, Alemanha, que está entusiasmado com o novo MGG Campus: "Mais do que nunca, a cirurgia e a endoscopia de hoje são sobre técnicas que protegem o paciente o máximo possível durante o procedimento - ou seja, longe de grandes operações em direção à medicina minimamente invasiva. Só podemos desenvolver ainda mais esses procedimentos amigáveis ao paciente em estreita cooperação com os principais fabricantes de tecnologia médica, como o Grupo Medi-Globe. É aqui que o MGG Campus dá uma contribuição importante e muito valiosa".

Sobre o Medi-Globe Group

O Medi-Globe Group é um grupo de tecnologia médica inovador, de rápido crescimento e internacionalmente orientado nas áreas de urologia, gastroenterologia e pneumologia. A sede fica em Achenmühle, na Baviera, cerca de 70 quilômetros ao sul de Munique. Cerca de 670 funcionários trabalham para o Grupo Medi-Globe na Alemanha, França, República Tcheca, China, Brasil e Áustria. Os clientes incluem clínicas universitárias, clínicas especializadas, instalações médicas especiais e especialistas em gastroenterologia, urologia e pneumologia em cerca de 120 países em todo o mundo. Os diretores administrativos são Martin Lehner (CEO), Christian Klein (COO), Dr. Nikolaus König (CFO) e Marc Jablonowski (CTIO). A empresa surgiu da Medi-Globe Corporation fundada nos EUA em 1990. Desde então, a empresa cresceu globalmente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005461/pt/

Contato

Medi-Globe Group press@medi-globe.de Comunicações Braun Stefanie Braun +49 171 2 888 214 sb@brauncommunications.de

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags