Comunicado do Business Wire :Hytera

A Hytera (SZSE: 002583), fornecedora líder mundial de equipamentos e soluções de comunicação profissional, tem o prazer de anunciar o lançamento de sua próxima geração de terminais de Rádios Digitais Móveis (DMR) da Série H, projetados para atender e superar os desafios de comunicação cada vez mais complexos e exigentes enfrentados pelas indústrias da segurança pública, energia, transporte, serviços públicos, comércio e outros setores verticais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220327005007/pt/

Global launch of Hytera next generation DMR terminals. (Graphic: Business Wire)

Criado para o êxito do cliente

A plataforma de hardware e a arquitetura de software recém-desenvolvidas oferecem um melhor desempenho de rádio e otimizam a experiência do usuário para fornecer funcionalidades mais intuitivas, práticas e fáceis de usar. Isso permite que os usuários se concentrem na tarefa em questão e forneçam resultados melhores, mais seguros e mais eficientes para as organizações e comunidades atendidas.

Mais leve, mais fino e mais potente

Os novos rádios portáteis compreendem a Série HP7 (HP78X/HP70X) e a Série HP6 (HP68X/HP60X). Eles são mais compactos, mais leves e oferecem maior vida útil e capacidade de bateria. Os rádios fornecem clareza e volume de áudio melhorados graças a uma combinação de alto-falantes de excelente desempenho e algoritmo DSP, enquanto o cancelamento de ruído com IA incorporada faz com que seu áudio seja ainda mais nítido.

Novos recursos impressionantes

Outras inovações incluem o uso da vibração do alto-falante para expelir a água através de uma cavidade especialmente projetada, o que garante um áudio claro mesmo em climas torrenciais. O alcance de comunicação do modo direto é estendido em 25% em ambientes abertos, enquanto a qualidade do sinal é melhorada no perímetro da rede no modo trunk.

O rádio móvel HM78X oferece melhorias de desempenho semelhantes às dos terminais portáteis. Os novos aspectos de destaque incluem uma solução otimizada de montagem do cabeçote de controle que oferece suporte a opções flexíveis de implementação. A inclusão de uma porta Ethernet permite que o rádio funcione como um gateway para redes de banda estreita, ao mesmo tempo que admite o acréscimo fácil de novos recursos de plataformas e empresas terceirizadas.

O repetidor digital compacto HR106X completa as novidades. Apesar de ter metade do tamanho de seu antecessor, a Hytera conseguiu integrar um gateway telefônico, um roteador e um adaptador de energia dentro deste repetidor versátil para fornecer uma solução completa.

Os usuários da Hytera dependem da engenhosidade e do avanço que somente a Hytera pode oferecer para ajudá-los a realizar as tarefas mais exigentes em ambientes desafiadores. As soluções da Série H da Hytera são projetadas para um desempenho ideal mais potente, mais capaz e mais fácil de usar do que nunca, permitindo que os usuários alcancem seus objetivos.

A Hytera realizou seu evento mundial de lançamento on-line em 24 de março, durante o qual apresentou e demonstrou a novíssima Série H e a série AP/BP de rádios empresariais. Durante o evento, ela também compartilhou informações sobre as tendências do setor de Rádio Portátil Profissional (PMR) e sua experiência em comunicações profissionais.

Assista aqui ao evento gravado: https://bit.ly/3urgQfg

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220327005007/pt/

Contato

Jia Liu [email protected]

