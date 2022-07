Comunicado do Business Wire :EIG and Fluxys

A EIG, um dos principais investidores institucionais nos setores de infraestrutura e energia global, e a Fluxys, uma empresa líder em infraestrutura energética, anunciaram hoje que vão adquirir conjuntamente uma participação acionária de 80% na GNL Quintero S.A. ("Quintero"), o maior terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) do Chile, da Enagas Chile SpA e afiliadas da OMERS Infrastructure. Os termos da transação não foram divulgados.

A Quintero é uma importante empresa de infraestrutura energética que apoia a estratégia de descarbonização do Chile com um combustível de transição que permite conciliar o crescimento econômico com a adoção de energias renováveis e a eliminação gradual do carvão. Em operação desde 2009, a Quintero é o maior terminal de recepção e descarga de GNL do Chile, bem como por suas capacidades de armazenamento e regaseificação. O terminal se beneficia de sua localização estratégica na Baía de Quintero, abastecendo uma base diversificada de clientes no centro do Chile - nos setores residencial, comercial, industrial, de transporte e geração de energia. O terminal detém 75% da capacidade de regaseificação de GNL do país e, em 2021, 67% do total das importações de gás natural (tanto GNL quanto pipeline) chegaram ao Chile por meio desse ativo estratégico. Com uma capacidade diária de regaseificação de 15 milhões de m3, uma capacidade de armazenamento de GNL de 334 mil m3 e uma capacidade de carregamento de caminhões de 2,5 mil m3 por dia, o terminal é um fornecedor confiável de gás natural que contribui para a diversificação e segurança energética do Chile.

O Chile possui recursos solares e eólicos de classe mundial e uma capacidade de fonte de energia renovável (FER) equivalente a 4% da demanda total global de energia. O país aspira se tornar um dos três maiores produtores de hidrogênio verde do mundo, com planos de instalar 200 GW de energia renovável até 2040 para produzir hidrogênio verde. O Chile já assinou vários acordos para promover a exportação de hidrogênio verde, entre outros com os portos belgas de Antuérpia/Zeebrugge, Alemanha, Porto de Roterdã e Coreia do Sul.

A aquisição se baseia na presença da EIG no mercado chileno, onde a empresa é proprietária do Cerro Dominador, um complexo solar inovador que combina uma usina fotovoltaica de 100 MW com uma usina de energia solar concentrada de 110 MW. A usina fotovoltaica está em operação desde 2017 e a usina de energia solar concentrada foi sincronizada com sucesso com a rede elétrica do Chile em abril de 2021. A EIG também é parceira da AME S.p.A, desenvolvedora de projetos e produtora independente de energia com sede no Chile. A AME é coproprietária da Generadora Metropolitana, a quinta maior empresa de geração de eletricidade do Chile, bem como da HIF Global, líder no setor de hidrogênio e e-combustíveis, com uma série de projetos em escala comercial em desenvolvimento e com previsão de construção ao longo dos próximos anos.

No caso da Fluxys, a parceria é um investimento voltado para o futuro, criando um ponto de apoio em outro país da América Latina, onde a transição energética está no topo da agenda do governo. Com seus abundantes recursos solares e eólicos, o Chile pretende produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. A Coalizão Belga de Importação de Hidrogênio com a Fluxys como parceira afirmou a competitividade e viabilidade de uma cadeia de suprimentos de moléculas verdes do Chile à Europa e Bélgica.

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de investir na Quintero, uma empresa que se alinha perfeitamente com nosso foco em infraestrutura estratégica e de alta qualidade, que é fundamental para a região que atende e gera fluxos de caixa atraentes", disse R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG. "Temos o prazer de nos associarmos novamente com a Fluxys, uma parceira operacional de classe mundial, para ajudar a Quintero a atender às necessidades energéticas e às metas de transição do Chile com energia confiável. A forte presença da Quintero em infraestrutura de gás natural serve como um ponto de partida atrativo para expandir sua presença em setores relacionados e adjacentes, incluindo armazenamento, carregamento de caminhões e regaseificação, bem como desenvolver a capacidade de produção de hidrogênio verde, onde a Quintero tem potencial significativo para ser uma líder nacional na indústria nascente."

"Com três terminais de GNL na Europa, nossa ambição de investir fora da Europa e nos tornarmos a transportadora de novas portadoras de energia, a Quintero se encaixa perfeitamente com nossa estratégia de crescimento tendo em vista o futuro de baixo carbono", disse Pascal De Buck, diretor administrativo e CEO da Fluxys. "Queremos implementar e expandir nossa experiência industrial no mundo inteiro e estamos entusiasmados em nos associarmos com a EIG como principal investidora global de infraestrutura de energia já intensamente envolvida em projetos de transição energética no Chile. Nossa parceria na Quintero aproxima a Fluxys dos desenvolvimentos de hidrogênio no Chile e apoia a importação de hidrogênio na Bélgica. Mal podemos esperar para colaborar e desenvolver novas oportunidades com a administração e a força de trabalho da Quintero."

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo qualquer controle de fusão necessário e aprovações regulatórias relacionadas.

O Citigroup Global Markets Inc. atuou como consultor financeiro da EIG e da Fluxys em relação à transação. A White & Case LLP atuou como consultora jurídica da EIG e a Linklaters LLP atuou como consultora jurídica da Fluxys.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 23 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2021. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em nível mundial. Durante seus 40 anos de história, a EIG destinou US$ 39,7 bilhões ao setor de energia por meio de 379 projetos ou empresas em 38 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse www.eigpartners.com.

Sobre a Fluxys

Com sede na Bélgica, a Fluxys é um grupo de infraestrutura energética totalmente independente com 1,3 mil funcionários ativos na transmissão e armazenamento de gás e terminais de gás natural liquefeito. Por meio de suas empresas associadas no mundo todo, a Fluxys opera 12 mil quilômetros de terminais de pipeline e de gás natural liquefeito, totalizando uma capacidade anual de regaseificação de 29 bilhões de metros cúbicos. Entre as subsidiárias da Fluxys está a Fluxys Belgium, listada na Euronext, proprietária e operadora da infraestrutura de transporte e armazenamento de gás e terminal de gás natural liquefeito na Bélgica.

Como uma empresa com um propósito, a Fluxys, juntamente com suas partes interessadas, contribui para uma sociedade melhor, moldando um futuro energético brilhante. Com base nos ativos exclusivos da infraestrutura de gás e sua experiência comercial e técnica, a Fluxys está comprometida em transportar hidrogênio, biometano ou qualquer outro portadora de energia neutra em carbono, bem como CO2, acomodando a captura, uso e armazenamento deste último. www.fluxys.com.

Contato

Assessoria de Imprensa

EIG Sard Verbinnen & Co. Kelly Kimberly / Brandon Messina +1 212-687-8080 EIG-SVC@sardverb.com

Fluxys Laurent Remy +32 2 282 74 50 laurent.remy@fluxys.com

