Comunicado do Business Wire :CellPoint

CellPoint Digital, líder mundial em soluções de comércio digital e orquestração de pagamentos, anuncia hoje uma nova parceria com a Virgin Atlantic e a Virgin Holidays.

A companhia aérea e provedora de pacotes de férias irá usar a plataforma de orquestração de pagamentos completa da CellPoint Digital para integrar perfeitamente novos métodos de pagamento, novos adquirentes e serviços de cartões armazenados, permitindo custos reduzidos, aumento das taxas de aceitação e uma melhor experiência do cliente.

Ao orquestrar pagamentos entre regiões e métodos de pagamento, a plataforma inovadora da CellPoint Digital permite que os comerciantes adotem um modelo de pagamento de adquirentes múltiplos que abre novas oportunidades de crescimento. Ajuda também a aumentar a receita de primeira linha ao usar roteamento inteligente, aumentar autorizações e fornecer transparência de tempo de atividade do sistema, além de reduzir o custo operacional de aceitar pagamentos internacionais.

A notícia do contrato da Virgin ocorre após uma série de investimentos da Toscafund e da Penta Capital na CellPoint Digital, que eleva seu investimento total para mais de US$ 56 milhões.

Yasin Demir, chefe de distribuição e pagamentos da Virgin Atlantic, acrescentou: "Identificamos a CellPoint Digital como especialista em orquestração de pagamentos, fornecendo uma mentalidade exclusiva e inovadora quanto ao ecossistema de pagamentos de companhias aéreas. Sua oferta se alinha perfeitamente com nossos planos de adicionar vários novos adquirentes e métodos de pagamento, sendo que estamos ansiosos por trabalhar com eles nos próximos meses e mais além."

Kristian Gjerding, diretor executivo da CellPoint Digital, comentou: "A Virgin é uma das maiores operadoras do Reino Unido e estamos animados por trabalhar com uma marca que tem uma reputação mundial tão incrível. À medida que o projeto avança, colaboraremos de perto com a equipe de pagamentos da Virgin para garantir que obtenham o máximo benefício de nossa plataforma de orquestração de pagamentos.

"Ao usar nossa plataforma abrangente de orquestração de pagamentos e ter acesso a um grande ecossistema de pagamentos, podemos aprimorar o processo de pagamento da Virgin Atlantic e Holidays, ao mesmo tempo em que reforçamos sua oferta com métodos de pagamento alternativos populares para seus clientes.

Nossa plataforma de orquestração de pagamentos dará à Virgin acesso a um ecossistema de pagamentos muito maior e permitirá que ela ofereça aos clientes seu método de pagamento preferido aos países para os quais voa. À medida que emergimos da pandemia, menos viajantes estão usando cartões para comprar passagens, com a conveniência de dispositivos móveis, opções de carteira eletrônica e códigos QR transformando o modo como pagam passagens aéreas. Uma pesquisa recente destacou que 84% dos viajantes agora pagam com métodos alternativos de pagamento."

A poderosa plataforma de orquestração de pagamentos omnicanal da CellPoint Digital otimiza as transações de pagamento digital, a partir de cartões ou métodos de pagamento alternativos, e acelera a implantação de novas opções de pagamento. Os usuários podem escalonar facilmente seu próprio ecossistema de pagamento em todo o mundo, unificar a experiência de pagamento do cliente em seu site, aplicativos móveis e outros canais, otimizar o roteamento de cada transação, aumentar a taxa de conversão e minimizar os custos de pagamento.

Sobre a CellPoint DigitalA CellPoint Digital é uma empresa de tecnologia financeira líder em orquestração de pagamentos. A principal solução da CellPoint Digital é uma poderosa plataforma de orquestração de pagamentos omnicanal que otimiza transações de pagamento digital, a partir de cartões ou métodos de pagamento alternativos, e acelera a implantação de novas opções de pagamento. Os comerciantes podem facilmente escalonar seu próprio ecossistema de pagamento em todo o mundo, unificar a experiência de pagamento do cliente em seu site, aplicativos móveis e outros canais, otimizar o roteamento de cada transação, aumentar as taxas de conversão e minimizar os custos de pagamento. A Toscafund e a Penta Capital investiram mais de US$ 56 milhões na CellPoint Digital.

A CellPoint Digital tem escritórios em Copenhague, Dallas, Dubai, Londres, Miami, Pune e Singapura.

Sobre a Virgin AtlanticA Virgin Atlantic subiu aos céus pela primeira vez em 1984, agitando instantaneamente as coisas e atraindo muita atenção. Desde então, a Virgin Atlantic se tornou a segunda maior operadora do Reino Unido, ajudando os clientes a voar e se conectar em todo o mundo, com rotas transatlânticas sem escalas, incluindo Nova York, Los Angeles, Hong Kong, Nova Deli e Johannesburg. Além disto, graças à joint venture com a Delta, Air France e KLM, mais de 350 cidades na América do Norte, Europa e Reino Unido se tornaram acessíveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Becky Sales cellpointdigital@skyparlour.com 07803 204780.

