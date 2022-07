Comunicado do Business Wire :Amadis

O PayPlug (parte das atividades de pagamento do Groupe BPCE) seleciona a Amadis, uma editora global de software de pagamento, para implantar seu aplicativo de aceitação de pagamento baseado em nexo em uma série de terminais de pagamento tradicionais e dispositivos Android SoftPOS, por uma abordagem padronizada de aceitação de pagamentos independente das estruturas de processamento de cartões EMV® Nível 2. Isso reduz drasticamente os tempos de implantação, os custos de manutenção e fornece ao PayPlug propriedade sobre suas soluções de aceitação de cartão. A aliança se baseia na parceria de longa data entre a Amadis e o PayPlug.

O novo aplicativo do PayPlug permite que cada associado da loja traga a experiência de check-out para o cliente, o POI (ponto de interação), onde o consumidor precisar, ativando dispositivos Android NFC COTS (Commercial-Off-The-Shelf), como smartphones, tablets ou instrumentos profissionais exclusivos.

"A Amadis nos forneceu uma maneira eficaz de oferecer aos nossos clientes PME novas maneiras inovadoras de aceitar pagamentos com cartão presente", disse Antoine Grimaud, CEO da PayPlug. "Esperamos que a solução impulsione novas oportunidades de receita para nossos clientes, ao mesmo tempo em que gera novos pontos de aceitação de pagamentos em diversos países e melhora a experiência do cliente."

O novo aplicativo do PayPlug inclui todos os componentes do Amadis One (solução SoftPOS da Amadis), em particular o OLA (Open Level 2 API). OLA é uma camada de abstração que permite que uma empresa execute um aplicativo de pagamento com a pilha EMV Nível 2 de qualquer fabricante de terminal ou SoftPOS - permitindo que as empresas sejam totalmente agnósticas de dispositivos de pagamento, independente de ecossistema, hardware e sistema operacional.

"O novo aplicativo PayPlug representa uma nova era para a aceitação de pagamentos, e estamos entusiasmados em fazer parte de sua solução", disse Emmanuel Haydont, CEO da Amadis. "Com os protocolos nexo uma realidade para os clientes, a Amadis simplifica as implantações de nexo e reduz custos, ao mesmo tempo em que ajuda as empresas a acelerar implantações e acesso a diversos países."

"Estamos muito satisfeitos em ver o PayPlug, e seus clientes, se tornarem a mais recente empresa que se beneficiará de nosso trabalho de padronização", explica Jacques Soussana, secretário-geral de normas nexo. "Nossas especificações e protocolos removem as barreiras tradicionalmente presentes no ecossistema de aceitação de pagamentos, inclusive em ambientes não tradicionais, como plataformas de aceitação móvel, como smartphones, tablets e COTS."

Para tornar a solução mais interoperável, o aplicativo do PayPlug precisava se integrar efetivamente com os padrões de pagamento nexo. A Amadis simplificou a implementação com sua estrutura aberta e baseada em padrões fora da prateleira que é compatível com nexo.

Sobre PayPlug

PayPlug é a solução francesa de pagamento por cartão omnichannel para PMEs. Desde 2012, oferece uma alternativa inovadora e fácil de usar aos players tradicionais do mercado: entre outras coisas, a fintech conta com seu ecossistema único de parceiros e recursos integrados para simplificar tudo relacionado aos pagamentos para seus 15.000 clientes, varejistas e comerciantes eletrônicos na Europa. Após adquirir o status de Instituição de Pagamento aprovado pela ACPR Banque de France, a PayPlug ingressou no grupo BPCE em abril de 2017. Nos últimos três anos, o PayPlug teve um crescimento de quase 100% ao ano. www.payplug.com

Sobre os padrões nexo

Padrões nexo é a associação dedicada a remover as barreiras presentes no ecossistema fragmentado de aceitação de pagamentos global de hoje. Permite a aceitação rápida, sem fronteiras e pagamentos globais, padronizando a troca de dados entre todas as partes interessadas em aceitação de pagamentos. As especificações nexo e protocolos de mensagens aderem aos padrões ISO 20022, são universalmente aplicáveis e totalmente abertas. www.nexo-standards.org/

Sobre Amadis

A Amadis é líder em tecnologia de software de pagamento, com seu software rodando em mais de 40 milhões de dispositivos em todo o mundo. A empresa fornece soluções de edição e desenvolvimento de software de última geração para comerciantes globais, fabricantes de dispositivos de pagamento e provedores de serviços. A Amadis fornece aos comerciantes a mais ampla gama de opções de tecnologia de software de aceitação de pagamentos do setor com base nos padrões disponíveis mais eficientes, independente do hardware, segmento vertical de varejo ou geografia. A empresa traz uma equipe de software de elite e experiente para o setor e permite soluções para fintechs internacionais, processadores e comerciantes em mais de 23 países. Saiba mais em www.amadis.ca.

Contato

