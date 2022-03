Comunicado do Business Wire :Alien Worlds

Minecraft, o videogame mais vendido da história com uma base de mais de 170 milhões de jogadores, poderá ganhar o Trilium, a criptomoeda nativa do metaverso Alien Worlds. Alien Worlds é um dos maiores jogos de blockchain do tipo jogar para ganhar (P2E) e de metaverso NFT.

Lançado em 2020, o Alien Worlds cresceu para se tornar a maior plataforma de blockchain por usuários ativos mensalmente. No jogo, os usuários podem jogar com os NFTs (itens digitais exclusivos), apostar tokens Trilium, viajar no Alien Worlds Missions para outros planetas, votar em eleições e concorrer ao conselho planetário. Os 6 planetas DAOs (organizações autônomas descentralizadas) do jogo competem umas com as outras pelo Trilium, o que encoraja a colaboração dos usuários.

A nova ponte de interoperabilidade para a plataforma de construção online mais antiga e popular do mundo terá efeitos retumbantes nos mundos de jogos tradicionais e de blockchain. A ponte vai acelerar a integração de jogadores que não são blockchain no metaverso do Alien Worlds, e também, devido à natureza de código aberto do código desenvolvido, capacitar outros servidores Minecraft para ganhar recompensas de jogar para ganhar. Além disso, a ponte vai permitir que outros projetos de blockchain acessem a vasta base de usuários do Minecraft.

Adicionalmente, esta interoperabilidade oferecerá aos jogadores tradicionais a oportunidade de ganhar ativos, neste caso o Trilium, e, em breve, NFTs, para completar missões. Os jogadores poderão trocar seus ativos digitais livremente, permitindo que eles ganhem conveniências no mundo real ao se envolverem na economia simulada do Alien Worlds.

"Este ponto é significativo, já que estamos vinculando um dos jogos descentralizados mais populares do mundo ao blockchain e também abrindo um mundo de novas possibilidades para jogadores de Minecraft por meio de nosso metaverso social, disse o cofundador do Alien Worlds, Saro McKenna. "Acreditamos que nossa combinação de economia, estratégia de equipe e ganhos converterá os jogadores de Minecraft de todas as idades em jogadores da Web3."

Além disso, ganhar o Trilium permitirá que os jogadores de Minecraft apostem o token fungível em um dos planetass DAOs do Alien Worlds, que detêm alguns dos maiores tesouros do espaço. O Trilium empilhado se traduz em poder de voto para determinar o controle dos tesouros planetários. Os jogadores do Minecraft não serão só capazes de aprender sobre o DAOs, mas também de participar no ambiente colaborativo, competitivo e altamente estratégico que sua gamificação também soluciona.

Sobre o Alien Worlds

Alien Worlds é um metaverso NFT inovador e um dos jogos de blockchain mais populares do mundo, onde os usuários podem jogar com ativos digitais exclusivos (NFTs), apostar em tokens Trilium, viajar para missões nos planetas, votar em eleições e concorrer ao conselho planetário. Os 6 planetas DAOs do jogo competem entre si pelo Trilium, o que permite aos usuários colaborar, competir e criar estratégias uns com os outros.

Com quase 7 milhões de jogadores em tempo integral e mais de 700.000 usuários mensalmente ativos (o número de endereços de carteira exclusivos que interagem com os contratos inteligentes da Alien Worlds mensalmente, DappRadar), o Alien Worlds subiu rapidamente nas tabelas de classificação do DappRadar e inspirou indivíduos a escalar novos patamares de imaginação para criar, compartilhar e prosperar no Metaverso Social.

Para acessar e jogar o Alien Worlds e o novo jogo Alien Worlds Missions, acesse www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missions e o Explorers Station.

