Ao menos 19 mortos em tiroteio na região central do México

Ao menos 19 pessoas morreram em um tiroteio ocorrido no domingo à noite em Zinapecuaro, na região central do México, indicou, nesta segunda-feira, a Procuradoria Geral do Estado de Michoacán (FGE, na sigla em espanhol) em um comunicado.

A Procuradoria foi informada às 22h30 locais (1h30 de Brasília, segunda-feira), de uma "agressão perpetrada contra os participantes de um evento" na localidade de Tinajas e, ao chegar ao local, encontrou "19 mortos (16 homens e 3 mulheres), que apresentavam ferimentos provocados por armas de fogo", segundo o comunicado.

Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, acrescentou a mesma fonte.

A FGE abriu uma investigação para esclarecer o ocorrido.

O México sofre com uma onda de violência que deixou quase de 340.000 mortos - em sua maioria em ações atribuídas ao crime organizado - desde 2006, quando teve início uma ofensiva militar de combate às drogas.

