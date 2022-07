Troy Kotsur ganha Oscar de melhor ator coadjuvante

O americano Troy Kotsur fez história neste domingo como primeiro ator surdo a ganhar um Oscar, por sua atuação no drama independente "No Ritmo do Coração".

"É incrível estar aqui. Não consigo acreditar que estou aqui", expressou, em um discurso emocionado. Ele disputou a estatueta de ator coadjuvante com Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee (ambos por "Ataque dos Cães"), Ciarán Hinds ("Belfast") e J.K. Simmons ("Apresentando os Ricardos").

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mdo/erl/ll/lb

Tags