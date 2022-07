Segunda caixa-preta do acidente aéreo na China é recuperada

A segunda caixa-preta do avião de passageiros que se acidentou, esta semana, na China, com 132 pessoas a bordo foi recuperada no domingo e poderá ajudar a desvendar o mistério da vertiginosa queda da aeronave.

O Boeing 737-800 da companhia aérea China Eastern Airlines, que viajava entre as cidades chinesas de Kunming (sudeste) e Cantão (sul), se acidentou em uma região florestal de Wuzhou (sul) após uma queda vertiginosa de vários quilômetros em poucos minutos.

"A segunda caixa-preta do voo China Eastern MU5735 foi recuperada em 27 de março", informou a agência estatal de notícias Xinhua.

As causas do acidente, que tirou a vida dos 123 passageiros e nove tripulantes, não foram determinadas. Todas as pessoas a bordo eram de nacionalidade chinesa.

A primeira caixa-preta, que contém as conversas na cabine, foi recuperada na quarta feira e enviada a Pequim para ser descodificada, uma tarefa que poderá demorar vários dias.

A segunda caixa-preta contém os dados do voo como a velocidade, a altitude e a rota seguida.

A televisão pública CCTV divulgou imagens das equipes de resgate quando recuperaram o cilindro de cor laranja coberto de terra que foi achado a 1,5 metros de profundidade sob as raízes de uma árvore.

"Apesar de outras partes da gravadora terem ficado gravemente danificadas, a unidade de armazenamento de dados parece estar relativamente intacta" e "foi enviada para um laboratório profissional para a sua descodificação", disse Zhu Tao, diretor de segurança aérea da administração chinesa de aviação civil.

Com as duas caixas-pretas do avião recuperadas, os investigadores deverão ter os primeiros elementos para determinar as causas do acidente.

Na noite de sábado, após confirmar a identidade de quase todas as vítimas mediante provas de DNA, a administração chinesa de aviação civil confirmou que todas as pessoas a bordo morreram no acidente.

Se trata do pior acidente aéreo, desde 1994, na China, onde a segurança aérea é considerada por especialistas como muito boa.

No domingo à tarde, se celebrou uma homenagem de três minutos às 132 vítimas no lugar do acidente, segundo a CCTV.

Enquanto soavam as sirenes, os bombeiros, com trajes brancos e máscaras, seguraram seus capacetes vermelhos debaixo do braço e inclinaram a cabeça em sinal de respeito.

Agora que se conhece o número de vítimas, começou o processo de compensação aos familiares, declarou, no domingo, Liu Xiaodong, diretor do departamento de comunicação da China Eastern, citado pela Xinhua.

Enquanto isso, centenas de bombeiros, socorristas, médicos, investigadores, voluntários e autoridades políticas permanecem no local do acidente para continuar as buscas.

Na íngreme colina em meio a uma densa vegetação, com a ajuda de retro-escavadeiras de cor laranja ou amarela, os trabalhadores tentam recuperar os restos humanos e os destroços do avião para continuar a investigação.

Segundo site especializado FlightRadar24, o avião perdeu em um minuto 21.250 pés de altura (6.477 metros).

Após uma breve recuperação, caiu de novo 4.625 pés (1.410 metros), segundo o rastreador, e desapareceu dos radares a 3.255 pés (983 metros) do solo.

Especialistas consideram que uma queda como essa é muito rara.

Segundo uma investigação preliminar, as horas de serviço dos pilotos eram consideradas muito boas e suas situações familiares "harmoniosas", segundo a empresa aérea.

