México vence Honduras (1-0) e fica perto da Copa do Catar-2022

O México colocou um pé na Copa do Mundo do Catar-2022 ao derrotar Honduras por 1 a 0 neste domingo, na penúltima rodada do octogonal final das eliminatórias da Concacaf.

Um gol contra de Junior Lacayo aos 70 minutos deu a vitória aos mexicanos, em um jogo que foi disputado sem público no Estádio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Com 25 pontos, os mexicanos ocupam a terceira posição - que dá acesso direto ao Mundial - com três pontos de vantagem sobre a quarta colocada Costa Rica, que teria que disputar a repescagem se o octogonal terminasse agora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

nl/ma/aam

Tags