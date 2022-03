Israel aumenta para 20.000 as permissões para os trabalhadores de Gaza

Israel anunciou, neste domingo, o aumento de 12.000 para 20.000 o número de permissões de trabalho concedidas aos palestinos da Faixa de Gaza, um enclave que está há 15 anos sob bloqueio israelense.

O governo de Israel "autorizou 20.000 trabalhadores de Gaza a vir trabalhar em Israel", disse o Primeiro-Ministro, Naftali Bennet, em uma coletiva de imprensa em Jerusalém junto ao Secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O Ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, esclareceu, no Twitter, que esse era o número total de trabalhadores de Gaza permitidos a entrar em Israel.

O Primeiro-Ministro Bennett também anunciou que investirá 40 milhões de shekeles (mais de 12 milhões de dólares) nos corredores fronteiriços entre os dois territórios para "permitir uma passagem pacífica e digna".

Israel impõe um restrito bloqueio ao enclave palestino de Gaza desde 2007, quando o movimento islâmico armado Hamas tomou o poder no território.

O país israelense controla todas as entradas e saídas do enclave, tanto as de mercadorias como as de pessoas, exceto pela passagem de Rafá, que conecta o sul do enclave com o Egito.

