Fruhvirtova, de 16 anos, avança às oitavas de Miami após abandono de Azarenka

Aos 16 anos, a tenista tcheca Linda Fruhvirtova se classificou para as oitavas de final do Aberto de Miami neste domingo ao vencer sua partida contra a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, que abandonou no segundo set.

Fruhvirtova, número 279 no ranking da WTA, vencia por 6-2 e 3-0 quando a bielorrussa Azarenka (16º) se retirou abruptamente da partida.

A tcheca, uma das grandes sensações da primeira semana em Miami, vai enfrentar a espanhola Paula Badosa, número seis do ranking mundial, nas oitavas de final.

Fruhvirtova é a tenista mais jovem a avançar à terceira rodada deste torneio, na categoria WTA 1000, desde Tatiana Golovin em 2004.

Azarenka, de 32 anos, sofre assim mais uma decepção nesta temporada num torneio que venceu três vezes ao longo da carreira (2009, 2011 e 2016).

