EUA goleia Panamá (5-1) e praticamente se garante na Copa do Catar-2022

Com hat-trick de Christian Pulisic, os Estados Unidos golearam o Panamá por 5 a 1 neste domingo e deram um passo gigantesco rumo à Copa do Mundo do Catar-2022, enquanto a seleção centro-americana ficou de fora da briga por uma vaga.

Com esta vitória em Orlando (Flórida), os Estados Unidos continuam em segundo lugar nas eliminatórias da Concacaf com 25 pontos e faltando uma rodada para disputar, enquanto o Panamá segue em quinto lugar com 18 pontos e sem chances de classificação para a Copa do Mundo.

Pulisic, atacante do Chelsea, converteu duas cobranças de pênalti aos 17 e 45 minutos e marcou outro gol aos 65, enquanto Paul Arriola aos 23 e Jesús Ferreira aos 27 também marcaram para os EUA, enquanto Aníbal Godoy descontou para o Panamá na reta final (86).

