Eriksen diz que sua volta ao estádio de Copenhague será "ainda mais especial"

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que marcou um gol na derrota da Dinamarca por 4 a 2 para a Holanda no sábado em Amsterdã, disse que seu próximo jogo, na terça-feira contra a Sérvia, no Parken Stadium, em Copenhague, será ainda mais especial por ser no estádio onde sofreu sua parada cardíaca na última Eurocopa.

Na noite de sábado, Eriksen cmemorou um regresso bem sucedido ao estádio de Amesterdã, onde jogou pelo Ajax no início da carreira, mas reconheceu que a volta à capital dinamarquesa será mais emocionante.

"Será ainda mais especial. Hoje foi um pouco de aquecimento para terça-feira, onde terei que correr pelo local onde aconteceu", admitiu Eriksen ao canal dinamarquês Kanal 5.

Por outro lado, o treinador Kasper Hjulmand e o grupo de mídia dinamarquês saudaram neste domingo o bom retorno de Christian Eriksen, que jogará como titular na terça-feira em Copenhague.

Aplaudido por todo o estádio de Amsterdã - e até pelo árbitro - na noite de sábado, o meio-campista dinamarquês marcou apenas dois minutos depois de entrar em campo no amistoso contra a Holanda, ofuscando por completo a derrota dinamarquesa (4-2).

"Eu não esperava que ele pudesse estar bem tão rápido. Ele correu relaxado, mas deu ritmo ao jogo", explicou neste domingo o técnico Kasper Hjulmand, que informou que Eriksen será titular na terça-feira contra a Sérvia.

Pela primeira vez desde seu dramático ataque cardíaco no meio da partida da Eurocopa em junho do ano passado contra a Finlândia, Christian Eriksen pisará no gramado do estádio nacional de Parken, o mesmo onde desmaiou repentinamente.

"Se um roteiro de filme tivesse sido escrito para o retorno de Christian Eriksen à seleção, teria sido esse", disse o jornal B.T.

"Havíamos contado até 100 antes do número 10 colocar a bola no fundo da rede neste retorno sensacional."

