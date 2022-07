Curta espanhol leva um dos prêmios anunciados antes da transmissão do Oscar

"El limpiaparabrisas", dirigido pelo espanhol Alberto Mielgo, levou neste domingo o Oscar de melhor curta de animação, um dos prêmios anunciados em Los Angeles antes da transmissão da cerimônia.

O filme, de 12 minutos, intitulado "The Windshield Wiper" em inglês, superou o chileno "Bestia", de Hugo Covarrubias. Também concorreram "Robin Robin", do inglês Mikey Please; "Affairs of the Art", da britânica Joanna Quinn; e "Boxballet", do russo Anton Dyakov.

Outros prêmios foram anunciados antes da cerimônia. "Duna", um dos filmes com mais indicações, ganhou os Oscars de melhor design de produção, melhor edição, melhor roteiro original e melhor som.

