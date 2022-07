Costa Rica vence El Salvador (2-1) e segue sonhando com vaga na Copa do Catar-2022

A Costa Rica conseguiu neste domingo uma vitória fundamental para seus interesses por 2 a 1 fora de casa sobre El Salvador, pela penúltima rodada do octogonal final da Concacaf e continua sonhando em se classificar diretamente para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Anthony Contreras aos 30 minutos e Joel Campbell pouco antes do intervalo (45+1) marcaram os gols da vitória da seleção costarriquenha, que com esse resultado alcançou México e Estados Unidos com 22 pontos no segundo lugar do octogonal, atrás do já classificado Canadá, que soma 28 pontos.

Os canadenses garantiram mais cedo a primeira vaga da Concacaf com uma goleada de 4 a 0 sobre a Jamaica.

Americanos e mexicanos disputam também neste domingo suas partidas desta penúltima rodada do octogonal contra Panamá (18 pontos) e Honduras (4), respectivamente.

A eliminada seleção de El Salvador descontou por meio de Cristian Gil Mosquera (31).

A Costa Rica receberá os Estados Unidos na quarta-feira, em San José, no encerramento do octogonal, que garante três vagas diretas para a Copa do Mundo do Catar-2022 e o quarto colocado disputa uma repescagem contra o vencedor da eliminatórias da Oceania.

--- Ficha técnica:

Estádio: Cuscatlán (San Salvador)

Arbitro: Daneon Parchment (Jamaica)

Gols:

El Salvador: Cristian Gil Mosquera (31)

Costa Rica: Anthony Contreras (30), Joel Campbell (45+1)

Cartões amarelos:

El Salvador: Alexander Larín (49), Kevin Reyes (68).

Escalações:

El Salvador: Mario González - José Villalobos (Eriq Zvaletta, 46), Roberto Domíguez (Ronald Rodríguez,13), Bryan Tamacas - Kevin Santamaría (Narciso Orellana, 50), Alexander Larín, Cristian Martínez, Jairo Henríquez (Joaquín Rivas,76), Bryan Landaverde, Kevin Reyes - Cristian Gil Mosquera. Técnico: Hugo Pérez.

Costa Rica: Keylor Navas - Bryan Oviedo (Ian Lawrence, 90), Francisco Calvo, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Keysher Fuller (Carlos Martínez,72) - Joel Campbell (Johan Venegas 81), Yeltsin Tejada, Celso Borges, Adrián Martínez (Bryan Ruiz, 46) - Anthony Contreras: Técnico: Luis Fernando Suárez.

cmm/ma/aam

