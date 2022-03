UE/Borrell: Estamos muito perto de um acordo nuclear com Irã

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou neste sábado (26) que o Irã e as potências mundiais se aproximam de um acordo nuclear. "Agora estamos muito perto de um acordo e eu espero que ele seja possível", disse a autoridade durante sua participação no Fórum de Doha, no Catar.

As tratativas são em torno de uma suspensão do programa nuclear de Teerã em troca da retirada das sanções impostas pelas potências globais ao país persa. Há duas semanas, Borrell havia afirmado que o acordo estava "praticamente pronto e na mesa".

No mesmo evento, ele ainda falou sobre a Guerra na Ucrânia e os efeitos em larga escala do conflito. "Não é o Leste contra o Oeste (da Europa). Esse não é um problema da Ucrânia e da Europa, é um problema do mundo", afirmou. O Alto Representante da União Europeia também reforçou a necessidade de um controle maior em casos como esse. "Precisamos de mais domínio da guerra no cenário internacional", disse.

