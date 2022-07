Ucrânia afirma que EUA não se opõem a entrega de aviões poloneses

A Ucrânia afirmou neste sábado que os Estados Unidos não se opõem a que a Polônia lhe entregue aviões de combate para enfrentar a invasão russa, apesar de o Pentágono ter rejeitado anteriormente essa proposta.

"Os Estados Unidos não têm nenhuma objeção à transferência de aeronaves. Portanto, a bola está agora no campo da Polônia", disse à AFP o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, que se reuniu com o ministro ucraniano da Defesa, Oleksi Reznikov, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Varsóvia.

No começo do mês, o Pentágono havia rejeitado a transferência de aviões de guerra da Polônia para Kiev para combater as forças russas por considerá-la "de alto risco", o que, naquele momento, representou um balde de água fria para a Ucrânia em sua tentativa de obter mais poder de fogo aéreo.

"A Ucrânia tem uma necessidade crítica da mais aviões de combate", assinalou Kuleba, insistindo em que Kiev precisa dos mesmos para "conseguir um equilíbrio no céu" e impedir que a Rússia "mate mais civis".

A Polônia já expressou seu apoio a um plano de transferir seus MiG-29 da era soviética para a Ucrânia por meio de uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha.

