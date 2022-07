Pérez (Red Bull) conquista na Arábia Saudita primeira pole position de sua carreira

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) conquistou neste sábado a primeira pole position de toda a sua carreira na Fórmula 1, ao ser o mais rápido na classificação do Grande Prêmio da Arábia Saudita, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Na segunda fila do grid de largada estarão a outra Ferrari, a do espanhol Carlos Sainz Jr (terceiro neste sábado), e a outra Red Bull, a do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (quarto). A classificação deste sábado no circuito de Jeddah foi marcada por um violento acidente de Mick Schumacher (Haas) na segunda sessão (Q2) e também pela eliminação surpresa na primeira rodada (Q1) do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jld/dep/dr/aam

Tags