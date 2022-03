PRINCIPAIS NOTÍCIAS

Biden se reúne com ministros ucranianos e duvida de mudança de estratégia russa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se neste sábado (26), em Varsóvia, com dois ministros ucranianos para demonstrar seu apoio ao país invadido pela Rússia e questionou que Moscou tenha limitado seus objetivos militares, depois de um mês de duros combates.

Por Danny KEMP e Aurélia END, em Varsóvia

(EUA Ucrânia Rússia diplomacia conflito Polônia, Nota-Central, 800 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

VARSÓVIA:

Biden reafirma que artigo 5º da OTAN é 'compromisso sagrado' para os EUA

O presidente americano, Joe Biden, reafirmou, neste sábado, na Polônia, que o artigo 5º do tratado da OTAN - que estipula que um ataque contra um país-membro da Aliança é um ataque contra todos os demais do pacto - constitui um "compromisso sagrado" para os Estados Unidos.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 390 palavras - já transmitida)

VARSÓVIA:

'Estamos com vocês', diz Biden à Ucrânia, alertando para 'longo combate'

(Ucrânia conflito EUA Rússia, Acompanhamento)

GENEBRA:

Ritmo diário de refugiados ucranianos tem queda acentuada

Quase 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão do Exército russo em 24 de fevereiro - é o que mostra a contagem da ONU divulgada neste sábado (26), com uma redução considerável no número de chegadas desde o começo da semana.

(Ucrânia conflito refugiados ONU Rússia, Quadro, 600 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- EUROPA

MADRI:

Espanha muda de posição sobre o Saara Ocidental e protestos acontecem em Madri

Cerca de 2.000 pessoas se manifestaram, neste sábado, em Madri, capital da Espanha, em apoio ao Saara Ocidental e para pedir a autodeterminação dessa ex-colônia espanhola, dias após o governo espanhol apoiar a posição marroquina para esse território.

(Conflito diplomacia Marrocos Espanha Migração Saara, 400 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Não há sobreviventes do voo da China Eastern, confirma imprensa estatal

Todas as 132 pessoas a bordo do avião que caiu em uma montanha no sul da China nesta semana foram confirmadas como mortas, informou a autoridade de aviação civil do país no sábado (26).

(China aviação acidente, 420 palavras - já transmitida)

SEUL:

EUA alerta que Coreia do Norte pode ter outras armas 'em reserva'

Os Estados Unidos alertaram na sexta-feira (25) que a Coreia do Norte pode ter "outras coisas em reserva", após o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental, com o qual o regime norte-coreano se considera preparado para "um confronto a longo prazo" com a potência americana.

(míssil armamento CoreiaS CoreiaN, 820 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JIDÁ:

Rebeldes do Iêmen propõem trégua, após novos ataques à Arábia Saudita

Os rebeldes huthis do Iêmen propuseram uma trégua e conversas de paz para pôr fim ao conflito - informou uma autoridade saudita à AFP.

(conflito Arábia incêndio Iêmen, 870 palavras - já transmitida)

CABUL:

'Abram as escolas', clamam mulheres e adolescentes em protesto em Cabul

Dezenas de mulheres e meninas se manifestaram, neste sábado, em Cabul, sob a palavra de ordem "abram as escolas" para protestar contra a decisão dos talibãs de fechar os institutos secundaristas horas depois de terem aberto esses colégios.

(educação manifestação Afeganistão, 490 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

BOGOTÁ:

Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre aos 50 anos

O baterista do grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos - anunciaram seus companheiros de banda, ganhadora de vários prêmios Grammy, em um comunicado divulgado na sexta-feira (25).

(EUA música gente, 610 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

HOLLYWOOD:

Samuel L. Jackson recebe Oscar honorário junto com Liv Ulmann

Ator com os filmes mais rentáveis da história, Samuel L. Jackson nunca havia ganhado um Oscar até esta quinta, quando recebeu a estatueta honorária da Academia.

(EUA Oscar entretenimento gente prêmio cinema, 400 palavras - já transmitida)

=== ESPORTE ===

JIDÁ:

Fórmula 1 e FIA confirmam realização do GP da Arábia Saudita

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) voltaram a confirmar, neste sábado (26), a disputa do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, um dia depois do ataque a uma instalação petrolífera em Jidá, próximo ao circuito, por parte dos rebeldes iemenitas huthis.

(Auto, F1, conflito mundial, KSA, Iêmen, 400 palavras - já transmitida)

- GP da Arábia Saudita

- Acompanhamento dos amistosos internacionais

