O rúgbi realiza sua última homenagem ao ex-jogador Aramburu em funeral realizado na França

O mundo do rúgbi prestou sua última homenagem ao ex-jogador argentino Federico Martín Aramburu, assassinado a tiros após uma confusão em um bar em Paris e cujo funeral foi celebrado neste sábado em Biarritz, no sudeste da França.

Desde manhã, a bandeira argentina e o retrato do ex-jogador de 42 anos estão pendurados na sacada da prefeitura dessa localidade da costa basca francesa.

A cerimônia acontecerá às 14 horas locais (10 horas em Brasília) na igreja Sainte Eugenie de Biarritz. Seu antigo clube, o Biarritz Olypique, também o fará uma homenagem.

O funeral será transmitido em uma grande tela colocada de frente para o mar e se espera uma grande audiência.

Também será dedicado a ele um minuto de aplausos em todas as partidas da liga francesa de rúgbi deste fim de semana e os jogadores do Biarritz Olympique usarão uma camiseta com seu retrato quando saírem de campo em Montpellier neste sábado.

Aramburu foi assassinado a tiros, no sábado passado, depois de uma discussão em um bar do bairro parisiense Saint-Germain-des-Prés, onde havia ido para ver a partida de rúgbi entre França e Inglaterra.

Depois de uma "disputa" entre dois grupos de pessoas no bar Le Mabillon, os bandos foram separados pelos porteiros, segundo uma fonte policial, mas os suspeitos "voltaram pouco depois em um veículo e dispararam com uma arma de fogo". O esportista morreu em consequência das feridas.

Dois ativistas de um grupo de extrema-direita são suspeitos de terem disparado, Um deles foi acusado de "assassinato" e preso na França e o outro - que é o principal suspeito - será entregue às autoridades francesas após ser detido na Hungria esta semana.

Uma terceira pessoa também foi detida, uma mulher de 24 anos, suspeita de dirigir o carro no momento do ataque.

Após sua aposentadoria do mundo do esporte, Aramburu vivia em Biarritz e trabalhava em uma empresa de turismo.

