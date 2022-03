Músicos oferecem concerto na Ucrânia para 'seguir vivendo' apesar da guerra

Mesmo quando as armas falam, "a música não para": em Kharkiv, bombardeada diariamente pelo Exército russo, um grupo de músicos ucranianos ofereceu um concerto de música clássica a um público reduzido, mas emocionado, conseguindo parar o tempo por alguns minutos em meio à guerra.

Três violinistas, um violoncelista e um contrabaixista tocaram para algumas dezenas de pessoas durante meia hora em uma das principais estações de metrô da segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia.

No subsolo, protegidos de foguetes e mísseis de longo alcance, esses jovens músicos, com idades entre 20 e 35 anos, executaram sucessivamente o Hino Nacional, um trecho da "Suíte nº 3" de Johann Sebastian Bach, "Humoresques", de Antonin Dvorak, e várias melodias do folclore ucraniano.

Os músicos também interpretaram uma melodia do compositor Myroslav Skoryk frequentemente usada pelo presidente Volodimir Zelensky em seus vídeos e publicações nas redes sociais.

O concerto aconteceu na escadaria de mármore de uma estação com ares de catedral, sob o olhar encantado de muitos refugiados. Dezenas de famílias vivem no local desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, fugindo da guerra na superfície e dormindo em vagões de trem ociosos.

"Quando nossos corações estão cheios, isso nos ajuda a superar os momentos difíceis", disse Sergui Politutchy, diretor do Kharkiv Music Fest - um dos festivais de música mais prestigiados da Ucrânia -, promotor da iniciativa, realizada no mesmo dia em que o festival deveria ter começado se não houvesse uma guerra.

- 'Ser útil ao meu povo' -

Com escolta armada, assistiram ao recital o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, e o prefeito da cidade, Igor Terejov. "Nestes tempos de guerra, todos trabalhamos juntos pela vitória. Este concerto mostra que estamos no caminho certo", afirmou.

Entre os cinco músicos estava o violoncelista profissional Denos Karachevtsev, cujos vídeos se apresentando em frente a prédios bombardeados em Kharkiv circularam nas redes sociais nos últimos dias como um momento quase mágico em meio ao medo.

"Era apenas uma ideia, ser útil à minha gente, ao meu país, à minha cidade natal. Amo esta cidade, sua gente. Irei fazer tudo o que eu puder para ajudar", disse o violoncelista à AFP. "As pessoas me contaram que meus vídeos lhes trouxeram de volta um pouco de normalidade em suas vidas. trouxeram alguma normalidade de volta às suas vidas. É importante neste momento. Não temos medo, somos fortes, e cada um pode ajudar da sua maneira."

"Todos foram à minha casa para um único ensaio", contou a violinista Tatiana Shuj, radiante após a curta, mas intensa, apresentação. "Nos primeiros dias da guerra, um silêncio total tomou conta de mim. Depois, entendi que precisamos continuar vivendo, pelos nossos ideais, nosso país, nosso futuro."

"Tocar nossos instrumentos é o que sabemos fazer de melhor, faremos isso em qualquer circunstância", continuou Tatiana, antes de acrescentar, com um grande sorriso: "Talvez tenha sido o melhor show da minha vida."

