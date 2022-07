Medvedev vence Andy Murray e avança à terceira fase do Masters 1000 de Miami

O tenista russo Daniil Medvedev, número 2 do ranking da ATP, derrotou o veterano Andy Murray em dois sets neste sábado em sua estreia no Masters 1000 de Miami.

Medvedev, cabeça de chave do torneio na ausência de Novak Djokovic, não deu chances ao britânico e venceu por 6-4 e 6-2 em 90 minutos de jogo.

O russo tenta recuperar a posição de número 1 do mundo que ocupou por três semanas até sua eliminação inesperada no meio do mês na terceira fase do Masters 1000 de Indian Wells contra Gael Monfils.

Medvedev voltará a superar Djokovic no topo do ranking mundial se conseguir chegar às semifinais em Miami.

Seu adversário na terceira fase será o vencedor do confronto entre o chileno Cristian Garín e o espanhol Pedro Martínez.

Em outro dos primeiros resultados deste sábado, o espanhol Roberto Bautista também garantiu sua vaga na terceira fase ao derrotar o polonês Kamil Majchrzak por 6-3 e 6-3.

--- Resultados deste sábado do Masters 1000 de Miami:

- Masculino (Masters 1000), segunda fase:

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Andy Murray (SCO) 6-4, 6-2

Roberto Bautista (ESP/N.15) x Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-3

Alex De Miñaur (AUS/N.25) x Jordan Thompson (AUS) 6-2, 6-3

Tommy Paul (USA) x Karen Khachanov (RUS/N.23) 6-4, 3-6, 7-6 (7/3)

Feminino (WTA 1000), terceira fase

Belinda Bencic (SUI/N.22) x Heather Watson (GBR) 6-4, 6-1

Daria Gavrilova (AUS) x Katerina Siniaková (CZE) 6-0, 1-0 e abandono

gbv/rsr/aam

