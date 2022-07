Malta a caminho de reeleger primeiro-ministro apesar de preocupações com corrupção

Malta realiza neste sábado (26) eleições gerais, nas quais se espera que o atual governo vença, apesar das preocupações com a corrupção em um país que ainda sofre com o assassinato de uma jornalista.

As urnas abriram às 07h00 (03h00 no horário de Brasília) e fecharão às 22h00 (18h00 em Brasília). Os resultados provisórios são esperados no início da tarde de domingo.

As pesquisas apontam para uma vitória do primeiro-ministro trabalhista, Robert Abela, que baseou sua campanha na gestão da pandemia do coronavírus e no desempenho econômico de seu partido, que está no poder há nove anos.

Mas os trabalhistas continuam manchados pela corrupção de alto nível exposta pela jornalista Daphne Caruana Galizia, que foi morta por um carro-bomba em outubro de 2017, um evento que chocou o mundo.

Em Malta, a maioria dos eleitores é leal a um partido e a presenças nas urnas ultrapassa os 90%. Mas após uma campanha fraca, restrições da covid-19 e a sombra da invasão russa da Ucrânia, a participação deve ser menor este ano.

