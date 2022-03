Inglaterra vence Suíça de virada (2-1) mas sem convencer em amistoso em Wembley

Sólida e bem organizada, a Suíça deveria ter deixado o estádio de Wembley neste sábado com um resultado melhor do que a derrota apertada (2-1) em um amistoso contra uma seleção da Inglaterra a quem faltou precisão no ataque.

A seleção suíça abriu o placar com um gol de cabeça de Breel Embolo (aos 22 minutos), mas pouco antes do intervalo o lateral inglês Luke Shaw deixou tudo igual (45+1). No segundo tempo um pênalti para a Inglaterra foi marcado e confirmado pelo VAR após um toque de mão na área e Harry Kane não perdoou (78).

Com este gol, Harry Kane chega aos 49 gols pela Inglaterra, ultrapassando Gary Lineker e se igualando a Bobby Charlton no segundo lugar. Apenas Wayne Rooney, com 53 gols pelos "Três Leões", marcou mais gols do que o atacante do Tottenham.

"Foi um jogo difícil. Temos um grande ano chegando, então foi uma oportunidade de experimentar outro sistema para ver como nos saímos. Precisamos ser capazes de ter o máximo de variedade (no jogo) possível", disse Kane à Sky Sports após a partida.

"Tivemos um bom desempenho, embora obviamente haja espaço para melhorias, mas é uma boa vitória para começar o ano", acrescentou o astro, sobre uma partida que, se tivesse terminado empatada, teria refletido melhor o que se viu em campo, oito meses antes do início da Copa do Mundo do Catar.

