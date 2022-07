EUA/Biden: União com Polônia é necessária para agir diante da ofensiva russa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a importância da união entre os EUA e Polônia e a necessidade de um contato constante sobre como proceder diante da ofensiva russa. "Tudo que faremos, faremos em união", disse. A declaração foi dada durante um encontro com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, neste sábado, em Varsóvia.

A viagem de Biden à cidade polonesa que se tornou o principal centro de ajuda militar ocidental à Ucrânia tem como objetivo sinalizar a determinação dos EUA de apoiar Kiev com armamento de alta tecnologia. No encontro, Biden ainda agradeceu a cooperação das autoridades da Polônia e o acolhimento aos refugiados. Hoje, o presidente norte-americano ainda visitará alguns dos refugiados que estão morando temporariamente na capital polonesa. Com informações da Dow Jones Newswires.

Tags