"É preciso levantar a cabeça", diz Mancini

"É preciso levantar a cabeça" após a eliminação da Itália da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, escreveu o técnico Roberto Mancini no Instagram, sem falar diretamente sobre seu futuro no comando da 'Squadra Azzurra'.

"Vamos aproveitar o tempo para refletir e entender com lucidez. A única coisa a se fazer agora é levantar a cabeça e trabalhar para o futuro", afirmou o treinador em breve mensagem na rede social, acompanhada de uma foto dele vestindo as cores da 'Nazionale'.

O fracasso nas eliminatórias para o Mundial do Catar após uma derrota contra a Macedônia do Norte (1-0) na quinta-feira nas semifinais da repescagem "é difícil de aceitar, mas assimilar as derrotas da vida também faz parte de uma jornada saudável de desenvolvimento humano e esportivo", disse ele.

Questionado após o jogo de quinta-feira em Palermo sobre sua continuação no cargo, Mancini respondeu de forma lacônica: "Veremos".

"Me sinto responsável. Quando perdemos, o treinador é sempre o primeiro responsável", acrescentou o técnico de 57 anos, com contrato com a Federação Italiana até 2026.

Protagonista do 'renascimento' da 'Azzurra', campeã europeia no verão (europeu) passado depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, Mancini revolucionou o jogo italiano, apostando na posse de bola e no ataque.

O técnico e os 'azzurri' vão disputar um amargo jogo de consolação na terça-feira contra a Turquia, que foi eliminada por Portugal.

