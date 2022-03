Chefe da diplomacia europeia diz que acordo nuclear com Irã é uma "questão de dias"

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou, neste sábado, que em alguns dias, um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano será assinado.

"Estamos muito próximos, mas ainda restam alguns temas pendentes", disse Borrell aos jornalistas do lado de fora do Foro de Doha no Catar. "Não posso dizer quando nem como, mas em questão de dias", assegurou.

As potências internacionais negociadoras, há semanas, afirmam que estão próximas de alcançar uma entente para reviver o acordo nuclear de 2015, que começou a desmoronar depois que os EUA o abandonou em 2018.

As partes ocidentais estão pressionando para que as conversas sejam concluídas "com urgência" devido ao ritmo acelerado do programa nuclear do Irã.

O coordenador da UE nas negociações, Enrique Mora, de viagem à Teerã no sábado, disse que esperava eliminar as lacunas que faltavam para fechar o acordo.

"Estamos 95%, mas os últimos 5% é crítico", assinalou Borrell, acrescentando que o último grande obstáculo havia sido eliminado quando a Rússia cedeu em sua oposição ao acordo no começo desse mês.

Queremos evitar que o programa nuclear avance", disse o alto representante de Assuntos Exteriores da UE. "Me sentirei muito decepcionado se não acontecer".

