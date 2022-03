Canadá e UE adotam iniciativa a favor dos refugiados ucranianos

O Canadá e a União Europeia (UE) anunciaram no sábado (26) o lançamento de uma campanha internacional de arrecadação de fundos para refugiados ucranianos, que culminará em 9 de abril com uma "conferência de doadores" organizada em conjunto por Bruxelas e Ottawa.

"A campanha 'Stand Up For Ukraine' busca mobilizar governos, instituições, artistas, empresas e indivíduos para designar fundos para apoiar os esforços humanitários na Ucrânia e países vizinhos", disse o gabinete do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em um comunicado de imprensa assinado em conjunto com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ambos os líderes disseram que estavam respondendo ao apelo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que em 9 de abril tenha "uma grande manifestação (...) nas redes sociais em apoio àqueles que foram forçados a fugir da Ucrânia".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A iniciativa da Comissão Europeia e do governo canadense é realizada em colaboração com a ONG Global Citizen.

Culminará em "uma conferência de doadores organizada em 9 de abril pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, que terá como objetivo arrecadar fundos e mobilizar apoio mais amplo" para refugiados e deslocados ucranianos.

Quase 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, principalmente para a Polônia, desde a invasão do exército russo em 24 de fevereiro, segundo a ONU, que estima que o número de deslocados dentro da Ucrânia seja de quase 6,5 milhões.

No total, cerca de dez milhões de pessoas, mais de um quarto da população, tiveram que deixar suas casas.

sab/led/dg/rsr/ap

Tags