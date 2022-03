Biden se reuniu com ministros ucranianos em Varsóvia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se neste sábado (26) com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia no Hotel Marriott, no centro de Varsóvia, em suas primeiras conversas com autoridades de Kiev desde o início da invasão russa.

Durante a reunião, Biden se sentou em uma longa mesa branca ao lado de seus secretários de Estado, Antony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin.

À frente, estavam o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, e seu colega da Defesa, Oleksiy Reznikov, relatoui o "pool" de jornalistas acreditados na Casa Branca que acompanha a visita de Biden.

