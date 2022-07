Baterista do Foo Fighters usou opioides, maconha e antidepressivos antes de morrer (oficiais colombianos)

Investigadores colombianos informaram neste sábado que traços de maconha, opioides e antidepressivos foram encontrados no corpo do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu na noite de ontem em um hotel de Bogotá.

"No exame toxicológico de urina praticado no corpo de Taylor Hawkins, foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides", informaram investigadores em comunicado, sem esclarecer se essas substâncias provocaram a morte do músico, de 50 anos.

