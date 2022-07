Alemanha vence amistoso contra Israel (2-0) com gols dos atacantes do Chelsea

A Alemanha, que dominou o jogo, mas sofreu com a falta de fluidez, venceu Israel por 2 a 0 neste sábado, em amistoso em Sinsheim, graças a dois gols dos atacantes do Chelsea Kai Havertz e Timo Werner.

Oito jogos e oito vitórias: o técnico da Alemanha, Hansi Flick, que sucedeu Joachim Löw após a Eurocopa do ano passado, até agora apresentou números impecáveis, embora contra adversários de nível inferior.

O próximo amistoso será contra um rival mais imponente, a Holanda, na terça-feira, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os desfalques de vários jogadores importantes (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle, Serge Gnabry), Flick apresentou diante de Israel uma escalação um tanto experimental, onde o jovem prodígio Jamal Musiala (de 19 anos) era o único jogador do Bayern de Munique no time titular.

O goleiro Marc André Ter Stegen substituiu Manuel Neuer no gol.

A falta de automatismo ficou evidente no ataque alemão, especialmente no primeiro tempo. O perigo veio principalmente do lado esquerdo, onde o atacante David Raum (do Hoffenheim) se destacou com seus cruzamentos em sua quarta partida pela seleção.

Os 'Chelsea Boys' conseguiram destravar o jogo: Havertz marcou de cabeça em um escanteio cobrado por Raum aos 36 minutos e Werner desviou uma cobrança de falta de Ilkay Gündogan (45 + 1) para a rede dos visitantes.

Werner, que atualmente enfrenta problemas no Chelsea, mantém a confiança de Flick, com quem marcou seis gols em seis jogos desde setembro.

Apesar da entrada na segunda etapa de dois jogadores do Bayern, Thomas Müller e Leroy Sané, a seleção alemã continuou a falhar no penúltimo passe.

Os minutos finais foram uma história de pênaltis perdidos. Müller cobrou no travessão aos 89 minutos e o goleiro alemão Kevin Trapp, que entrou no intervalo, defendeu outra cobrança do israelense Yonatan Cohen nos acréscimos (90 + 4).

A 'Mannschaft' deverá apresentar uma formação diferente na terça-feira en Amsterdã, certamente mais exigente para os jogadores comandados por Flick.

cpb/dr/aam

Tags