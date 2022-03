Alemanha processará quem usar a letra "Z" em público, símbolo de apoio à Rússia

Duas imporantes regiões alemãs, Baviera e Baixa Saxônia, processarão qualquer pessoa que use a letra "Z" em público, um símbolo de apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

As pessoas que "expressam publicamente sua aprovação à guerra de agressão do presidente russo Putin contra a Ucrânia usando este símbolo 'Z' enfrentarão consequências criminais", disse o ministro do Interior da Baixa Saxônia, Boris Pistorius, em um comunicado.

Os partidários do Kremlin que usam um "Z" em público "devem saber que podem ser processados por tolerarem crimes", alertou o ministro da Justiça da Baviera, Georg Eisenreich, em ums mensagem transmitida à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a guerra na Ucrânia, um "Z" em branco apareceu nos tanques e uniformes das forças russas.

Desde então, o símbolo foi visto em espaços públicos, na Rússia e fora do país, "em edifícios, carros ou roupas", explica o ministério da Baixa Saxônia.

"Todos podem expressar sua opinião na Alemanha", mas "a liberdade de expressão termina onde começa o direito penal", observou o ministro bávaro.

O Código Penal alemão pune com até três anos de prisão e uma multa quem aprova publicamente guerras agressivas, que possam perturbar a ordem pública.

jpl/ylf/sg/sag/eg/ap

Tags