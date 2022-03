Ucrânia pede à UE fechamento de fronteiras com Rússia e Belarus

As autoridades ucranianas pediram à União Europeia (UE), nesta sexta-feira (25), que feche suas fronteiras com Rússia e Belarus, um país aliado de Moscou, de modo a endurecer as sanções ocidentais.

O Ministério ucraniano de Infraestrutura "propõe à UE que bloqueie totalmente as conexões terrestres e marítimas com Rússia e Belarus", afirmou, em um comunicado publicado no aplicativo Telegram, alegando que estas medidas são "necessárias" e servirão para "aumentar a pressão econômica" nestes dois países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-rbj/uh/bl/mar/tt

Tags