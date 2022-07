Times históricos são favoritos na fase de grupos da Sul-Americana

Equipes históricas, brasileiras e argentinas, aparecem como favoritas para se classificar na fase de grupos da Copa Sul-Alericana 2002, após sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Conmebol, em Assunção (Paraguai).

Santos, São Paulo e Internacional, assim como os argentinos Racing e Independiente, despontam como fortes candidatos a irem às oitavas de final da competição.

A fase de grupos do segundo torneio mais importante da América do Sul começa no dia 5 de abril e a grande final será disputada no dia 1º de outubro no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O campeão da Copa Sul-Americana receberá US$ 5 milhões (R$ 23,7 milhões na cotação atual), enquanto o vice-campeão ficará com US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões). Cada participante da fase de grupos recebe US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões).

Grupos da Copa Sul-Americana 2022:

Grupo A

Lanús (Argentina)

Montevideo Wanderers (Uruguai)

Metropolitanos (Venezuela)

Barcelona (Equador)

Grupo B

Racing (Argentina)

Melgar (Peru)

River Plate (Uruguai)

Cuiabá (Brasil)

Grupo C

Santos (Brasil)

Unión La Calera (Chile)

Banfield (Argentina)

Universidad Católica (Equador)

Grupo D

São Paulo (Brasil)

Jorge Wilstermann (Bolívia)

Ayacucho (Peru)

Everton (Chile)

Grupo E

Internacional (Brasil)

Independiente Medellín (Colômbia)

9 de Octubre (Equador)

Guaireña (Paraguai)

Grupo F

LDU (Equador)

Defensa y Justicia (Argentina)

Atlético Goianense (Brasil)

Antofagasta (Chile)

Grupo G

Independiente (Argentina)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Ceará (Brasil)

General Caballero (Paraguai)

Grupo H

Junior (Colômbia)

Oriente Petrolero (Bolívia)

Unión de Santa Fe (Argentina)

Fluminense (Brasil)

